Гравець провів попередні переговори із керівництвом Лаціо щодо можливого трансферу, повідомляє Corriere Dello Sport.

Ель-Шаараві відсторонили від матчів за ганебну поведінку у чемпіонаті Китаю

Шанхай Шеньхуа готовий відпустити Ель-Шаараві в безкоштовну оренду до лютого, за умови, що в цей період новий клуб буде платити йому зарплату – приблизно 4 млн євро. У січні сторони мають узгодити суму викупу.

До слова, статистика італійця в Китаї не вражає – лише 19 матчів, 4 голи та 3 асисти після переходу влітку 2019 року.

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