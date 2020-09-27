Ель-Шаараві може повернутись в Серію А – нападник продовжує шукати варіанти покинути Китай
17:19 - Читать на русском
Нападник Шанхай Шеньхуа Стефан Ель-Шаараві веде переговори із римським Лаціо.
Гравець провів попередні переговори із керівництвом Лаціо щодо можливого трансферу, повідомляє Corriere Dello Sport.
Ель-Шаараві відсторонили від матчів за ганебну поведінку у чемпіонаті Китаю
Шанхай Шеньхуа готовий відпустити Ель-Шаараві в безкоштовну оренду до лютого, за умови, що в цей період новий клуб буде платити йому зарплату – приблизно 4 млн євро. У січні сторони мають узгодити суму викупу.
До слова, статистика італійця в Китаї не вражає – лише 19 матчів, 4 голи та 3 асисти після переходу влітку 2019 року.
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