Эль-Шаарави отстранили от матчей за позорное поведение в чемпионате Китая

Во время матча первого тура чемпионата Китая Гуанчжоу Эвергранд принимал Шанхай Шэньхуа.

Месси дерзко унизил тренера Барселоны прямо на поле – позорное видео

На 55-й минуте встречи наставник гостей решил заменить свою звезду Стефана Эль-Шаарави. Итальянцу не понравилось такое решение тренера, и он демонстративно покинул поле, не оставшись на скамейке.

По информации The Paper in Shanghai, руководство клуба отреагировало на дерзость форварда и временно отстранило его от матчей. Стоит отметить, что в итоге гости проиграли (0:2).

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