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Эль-Шаарави отстранили от матчей за позорное поведение в чемпионате Китая

07:30 - Читати українською
Эль-Шаарави отстранили от матчей за позорное поведение в чемпионате Китая
Стефан Эль-Шаарави / Фото ФК Шанхай Шэньхуа

Итальянский форвард Стефан Эль-Шаарави не смог сдержать свой нрав в Поднебесной.

Во время матча первого тура чемпионата Китая Гуанчжоу Эвергранд принимал Шанхай Шэньхуа.

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На 55-й минуте встречи наставник гостей решил заменить свою звезду Стефана Эль-Шаарави. Итальянцу не понравилось такое решение тренера, и он демонстративно покинул поле, не оставшись на скамейке.

По информации The Paper in Shanghai, руководство клуба отреагировало на дерзость форварда и временно отстранило его от матчей. Стоит отметить, что в итоге гости проиграли (0:2).

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Теги
Мир Видеоновости Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа Китай Стефан Стефан Эль-Шаарави
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