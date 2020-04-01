Эль Каддури: Динамо – это фактически моя вторая семья

Бывший защитник Динамо Бадр Эль Каддури заявил, что лучшие годы своей жизни провел в Украине.

"Я уехал из Марокко, когда мне было 20 лет, а в Украине прожил 11 Лучшие годы своей жизни я провел в Киеве, так скучаю по всей той жизни, что у меня была в Украине. Что-нибудь одно выделить не могу.

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В последний раз был в Киеве пару лет назад. Приезжая сюда, селюсь в отеле, потому что когда играл в Динамо, то снимал квартиру и не имею здесь недвижимости. Когда команда бывает на сборах, то я также приезжаю туда и встречаюсь с ребятами. Динамо – это фактически моя вторая семья, поэтому всегда приятно встречаться с бывшими одноклубниками.

Со многими общаемся – Хацкевич, Шацких, Пеев, Верпаковскис, с Ярмолой иногда созваниваемся, с некоторыми, как, например, с Ринконом, пересекаемся на футбольных мероприятиях. Когда у кого-то день рождения из бывших партнеров, обязательно поздравляем друг друга. Самое главное, что мы со всеми ребятами остались в хороших отношениях", – цитирует Эль Каддури пресс-служба Динамо.

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Напомним, Эль Каддури выступал за "бело-синих" с 2002 по 2013 годы, выиграв 4 раза чемпионат и Суперкубок Украины и еще дважды – Кубок Украины.