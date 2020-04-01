"Это будет готовый футболист для топ-чемпионатов": Эль Каддури в восторге от игры лидера Динамо

Бывший защитник Динамо Бадр Эль Каддури высоко оценил потенциал Виталия Миколенко.

По мнению марокканца, у молодого динамовца есть хорошие перспективы. Отметим, что Миколенко выступает на той же позиции, что в свое время Эль Каддури, – слева в защите.

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"Как по мне, Миколенко – сильнейший футболист из всех, кто выступал на левом фланге защиты в Динамо. В прошлом году зимой я приезжал на сборы в Марбелье, и прямо сказал Хацкевичу, что у него в команде есть настоящий бриллиант. Он спросил, кто это и я указал на Миколенко. "Но он же еще слишком молод...", – ответил Саша, на что я парировал: "Дай ему шанс, пусть играет у тебя, и через год-два это будет готовый футболист для топ чемпионатов".

Без всяких сомнений, Пиварич – также очень хороший игрок, технически подкованный, но если выбирать, то лично мне больше симпатизирует Миколенко. К тому же Виталий намного моложе и перспективнее", – рассказал марокканец пресс-службе Динамо.

Напомним, Эль Каддури выступал за "бело-синих" с 2002 по 2013 годы, выиграв 4 раза чемпионат и Суперкубок Украины и еще дважды – Кубок Украины.

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