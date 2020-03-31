Эль Каддури назвал лучшего и худшего тренеров в Динамо

Бывший защитник Динамо Бадр Эль Каддури рассказал о взаимоотношениях с наставниками киевлян.

"Наиболее комфортно было работать с Юрием Семиным. Между нами были очень хорошие отношения, причем о моих качестве он знал еще с конца 2002 года. Тогда мы сыграли с Бешикташем в Кубке УЕФА, проиграв по сумме двух матчей, после чего проводили зимние сборы в Марбелье.

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В товарищеском матче с Локомотивом я вышел на замену на последние минут 25 и, пожалуй, произвел хорошее впечатление, поскольку практически во время каждого трансферного окна Семин хотел приобрести меня в Локомотив.

Я так воспитан, что надо уважать старших. Но если кто-то говорит плохие вещи в мой адрес, то я обязательно отвечу. Один-два раза мог промолчать, но на третий уже не сдержусь.

В Динамо таким тренером был Валерий Газзаев. Очень тяжелый человек. Без сомнений, он хороший тренер, но как человек... Он может смеяться, лезет целоваться, а за пять минут может злиться и становится просто сам не свой. Самое главное, что я вынес после общения и работы с ним, – я никогда не буду таким тренером, как Валерий Георгиевич", – поделился Эль Каддури в интервью официальному сайту Динамо.

Напомним, Эль Каддури выступал за "бело-синих" с 2002 по 2013 годы, выиграв 4 раза чемпионат и Суперкубок Украины и еще дважды – Кубок Украины.

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