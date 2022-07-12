Позавчера стартовал новый сезон в чемпионате Эквадора. Первый тур подарил эпизод, который надолго останется в памяти болельщиков. Действующий чемпион, казалось, обыденно обыграл одного из аутсайдеров лиги. Однако победа Индепендьенте стала известна всему миру. Все благодаря Фернанду Гайбору. Полузащитник забил второй гол в отчетном матче. Зато какой!

Форвард украл гол у своей команды, бездумно сыграв за соперника – вирусное видео промаха, которого вы никогда не видели

Футболисты Кумбая неудачно разыграли угловой. Мяч достался Гайбору, Мяч достался Гайбору, который пробил из собственной половины и забил. Позже подсчитали, что Фернандо нанес удар с 70,9 метра. Это рекордное расстояние, с которого забивали гол в чемпионате Эквадора.