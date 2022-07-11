Хозяева должны были открывать счет на 18-й минуте, но против этого сенсационно оказался нападающий Валура Уильям Акио. Форвард бездумно выбил мяч с линии ворот соперника. Экстраординарная ситуация. Игроки Валура доказывали, что гол был, а футболисты Галифакса были уверены в обратном. В конце концов арбитры установили, что счет не изменился.

Минута славы и позора – в Лиге чемпионов форвард забил гол и сразу получил красную, подставив команду под поражение

Уильям Акио объяснял свой поступок тем, что якобы полагал, что мяч уже пересек линию и таким способом он просто хотел отпраздновать гол. В конце концов одноклубники спасли 23-летнего форварда от полного позора. В конце матча Валур вырвал победу благодаря Дайеру.