Позавчора стартував новий сезон у чемпіонаті Еквадору. Вже перший тур подарував епізод, який надовго залишиться у пам'яті уболівальників. Чинний чемпіон, здавалося, буденно обіграв одного із аутсайдерів ліги. Однак перемога Індепендьєнте стала відомою усьому світу. Все завдяки Фернандо Гайбору. Півзахисник забив другий гол у звітному матчі. Зате який!

Форвард вкрав гол у своєї команди, бездумно зігравши за суперника – вірусне відео промаху, якого ви ніколи не бачили

Футболісти Кумбая невдало розіграли кутовий. М'яч дістався Гайбору, який пробив із власної половини і забив. Пізніше підрахували, що Фернандо завдав удару з 70,9 метра. Це рекордна відстань, з якої забивали гол у чемпіонаті Еквадору.