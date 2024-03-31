Панатинаикос проиграл ПАОКу в 28-м туре чемпионата Греции. Счет и обзор матча с участием экс-звезд УПЛ читайте на "Футбол 24".

Греция. Чемпионская группа, 28 тур

Панатинаикос – ПАОК – 2:3

Голы: Бернард, 29, 90+3 – Десподов, 2, Льямас, 37, Шваб, 89 (пен)

Удаление: Паласиос, 88 (Панатинаикос)

Битва греческих грандов заставила поностальгировать по праймовой УПЛ. В стартовом составе Панатинаикоса вышел Бернард, который оформил дубль. Весь матч в запасе хозяев провел Беньямин Вербич. Цвета ПАОКА на поле защищали Тайсон и Томаш Кендзера. Бывшие представители Динамо и Шахтера получили по желтой карточке.

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Уже в дебюте Десподов вывел гостей вперед. Бернард восстановил равновесие, классно пробив с лета. ПАОК ответил еще двумя голами после перерыва. Подопечных Фатиха Терима хватило лишь на гол престижа, автором которого стал трансферный рекордсмен Шахтера (25 млн евро).

ПАОК вырвался в лидеры чемпионской группы. У команды Развана Луческу 63 очка. АЕК имеет игру в запасе и набрал 62 балла. Панатинаикос замыкает топ-3 – 59 баллов. У Олимпиакоса 57.