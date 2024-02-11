Экс-звезды Динамо и Шахтера разрывают в Европе – гол и дубль из ассистов выводят команду на первое место
Панатинаикос в матче 22-го тура с Пансерраикосом повел в счете – бывшие экс-звезды УПЛ оформили комфортное преимущество. Смотрите видео голов на "Футбол 24".
Еще в первом тайме Панатинаикос дважды забил в ворота Пансерраикоса. В обоих голах приняли участие бывшие звезды Шахтера и Динамо – Бернард и Беньямин Вербич.
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Бразилец оформил две голевые передачи. Сначала Бернард навесом с углового нашел голову Вербича в штрафной, а словенец попал под дальнюю штангу. А на 31-й минуте экс-"горняк" обокрал защитника и отдал на Паласиоса, который легко реализовал выход один на один.
Отметим, что в онлайн-таблице Панатинаикос догнал ПАОК на горе турнирной таблицы (50 очков), хотя "черно-белые" еще имеют игру в запасе. Игра с Пансерраикосом еще не завершилась – начался второй тайм.
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