Панатинаикос в матче 22-го тура с Пансерраикосом повел в счете – бывшие экс-звезды УПЛ оформили комфортное преимущество. Смотрите видео голов на "Футбол 24".

Еще в первом тайме Панатинаикос дважды забил в ворота Пансерраикоса. В обоих голах приняли участие бывшие звезды Шахтера и Динамо – Бернард и Беньямин Вербич.

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Бразилец оформил две голевые передачи. Сначала Бернард навесом с углового нашел голову Вербича в штрафной, а словенец попал под дальнюю штангу. А на 31-й минуте экс-"горняк" обокрал защитника и отдал на Паласиоса, который легко реализовал выход один на один.

Отметим, что в онлайн-таблице Панатинаикос догнал ПАОК на горе турнирной таблицы (50 очков), хотя "черно-белые" еще имеют игру в запасе. Игра с Пансерраикосом еще не завершилась – начался второй тайм.

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Goal: Benjamin Verbič | Panserraikos 0-1 Panathinaikos pic.twitter.com/uf6IuCGla8 — live streams on @GoalSpotHD - Follow! (@DolanAlise20245) February 11, 2024