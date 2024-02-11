Панатінаїкос у матчі 22-го туру з Пансерраїкосом повів у рахунку – колишні екс-зірки УПЛ оформили комфортну перевагу. Дивіться відео голів на "Футбол 24".

Ще в першому таймі Панатінаїкос двічі забив у ворота Пансерраїкоса. До обох голів долучились колишні зірки Шахтаря та Динамо – Бернард та Беньямін Вербіч.

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Бразилець оформив дві гольові передачі. Спочатку Бернард навісом з кутового знайшов голову Вербіча в штрафному, а словенець поцілив під дальню стійку. А на 31-й хвилині екс-"гірник" обікрав захисника та віддав на Паласіоса, який легко реалізував вихід віч-на-віч.

Відзначимо, що в онлайн-таблиці Панатінаїкос наздогнав ПАОК на горі турнірної таблиці (50 очок), хоча "чорно-білі" ще мають гру в запасі. Гра з Пансерраїкосом ще не завершилась – розпочався другий тайм.

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Goal: Benjamin Verbič | Panserraikos 0-1 Panathinaikos pic.twitter.com/uf6IuCGla8 — live streams on @GoalSpotHD - Follow! (@DolanAlise20245) February 11, 2024