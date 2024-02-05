Бернард вернётся в Атлетико Минейро спустя 11 лет, информирует официальный сайт бразильского клуба. Как только летом его контракт с Панатинаикосом завершится, 31-летний нападающий окажется в Бразилии.

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Поскольку летом Бернард станет свободным агентом, он воспользовался правом подписать контракт с новым клубом. Соглашение с Атлетико Минейро рассчитано до 2027 года. "Однажды я сказал, что хотел бы вернуться домой, и вот теперь это случится. Я скоро приеду, чтобы надеть вашу футболку. Мне не терпится снова сыграть на MRV-Арене при вашей поддержке", – обратился Бернард к болельщикам.

В 2013 году бразилец покинул Атлетико Минейро после победы в Кубке Либертадорес. Он перешёл в Шахтёр, но в Украине славы не снискал. После этого периода карьеры Бернард защищал цвета Эвертона, Шарджи и Панатинаикоса. На его счету 14 матчей в составе сборной Бразилии (1 гол).