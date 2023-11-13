Бенфика вырвала победу в матче со Спортингом (2:1) в 11-м туре чемпионата Португалии. Результат и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Чемпионат Португалии, 11 тур

Бенфика – Спортинг – 2:1

Гол: Невеш, 90+4, Тенгстедт, 90+7 – Дьекереш, 45

Лиссабонское дерби завершало очередной тур в чемпионате Португалии. Бенфика на своем поле принимала Спортинг. Украинский голкипер Анатолий Трубин вышел в стартовом составе.

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Обе команды имели хорошие моменты, чтобы открыть счет. Казалось, что все же Спортинг ближе к голу, чем хозяева. Трубину пришлось несколько раз вступать в игру. Сейвы украинца были эффектными, а его действия излучали спокойствие. Впрочем, Бенфика пропустила гол в раздевалку. Дьекереш мощную пробил, а Анатолий не был готов к такому удару.

Во втором тайме "орлы" не позволили Спортингу создать хотя бы один шанс у своих ворот, но и возможностями не воспользовались. Отыграться удалось лишь в добавленное время. Невеш сначала сравнял счет, а Тенгстедт принес победу на 90+7.

Спортинг и Бенфика теперь имеют одинаковое количество очков – по 28. "Орлы" опережают своего соперника в таблице по дополнительным показателям.

Sporting CP, Jogada, O. Diomande, 30m



Trubin! Canto de Pedro Gonçalves, Diomande nas alturas a cabecear, sacudiu o guardião encarnado!#LigaPortugalBetclic #SLBSCP pic.twitter.com/qweyKD0trl — VSPORTS ARCHIVE (@VsportsArchive) November 12, 2023