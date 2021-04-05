32-річний форвард "славетних" нещодавно був виключений зі складу. Перес не потрапляв у заявку команди на матчі проти Атлетіко та Сельти, чим викликав обурення у найближчого оточення.

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На одній із прес-конференцій наставника Алавеса запитали, чи таке рішення є остаточним і продуманим, на що той відповів ствердно. "Він не ототожнює себе з клубом. Він не поважав ні мене, ні своїх партнерів по команді", – наводить слова Абелардо AS. Попри це фахівець відзначив, що не сумнівається у якостях екс-зірки Динамо і Карпат.

Зауважимо, Алавес цього сезону ризикує вилетіти з Прімери, адже після 29 турів розташувався на дні турнірної таблиці. Форвард Лукас Перес теж не вражав результативністю – 4 голи та 3 асисти у 20 матчах.

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