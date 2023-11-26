Инцидент произошел несколько дней назад после матча чемпионата Бразилии Флуминенсе – Сан-Паулу (1:0). После игры 40-летнего экс-форварда ограбили вооруженные преступники в одном из районов Рио-де-Жанейро, сообщает The Sun.

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Трое мужчин вышли из автомобиля, ехавшего за машиной Фреда. Еще двое находились в стороне на случай прибытия полиции. На бывшего футболиста наставили пистолет и заставили выйти из авто. Пока Фред лежал на асфальте лицом вниз, преступники забрали его мобильный телефон и автомобиль.

Напомним, Фред сыграл за национальную сборную Бразилии 39 матчей, забил 18 голов. Единственным европейским клубом форварда был Лион, за который он выступал с 2005 по 2009 год (125 поединков, 43 гола). Бразилец завершил карьеру в 2022 году.

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