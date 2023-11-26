Інцидент трапився кілька днів тому, після матчу чемпіонату Бразилії Флуміненсе – Сан-Паулу (1:0). Після гри 40-річного екс-форварда пограбували озброєні злочинці в одному з районів Ріо-де-Жанейро, повідомляє The Sun.

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Троє чоловіків вийшли з автомобіля, який їхав за машиною Фреда. Ще двоє перебували збоку на випадок прибуття поліції. На колишнього футболіста наставили пістолет і змусили вийти з авто. Поки Фред лежав на асфальті обличчям вниз, злочинці забрали його мобільний телефон і автомобіль.

Нагадаємо, Фред зіграв за національну збірну Бразилії 39 матчів, забив 18 голів. Єдиним європейським клубом форварда був Ліон, за який він виступав з 2005 по 2009 рік (125 поєдинків, 43 голи). Бразилець завершив кар'єру в 2022 році.

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