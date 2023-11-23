В среду, 23 ноября, выручка из супермаркета Антонеллы Рокуццо в Росарио была украдена.

В Росарио двое воров угнали автомобиль с деньгами, который принадлежит семье жены Лионеля Месси Антонеллы Рокуццо. Как информирует Infobae, злоумышленники украли около 8 млн аргентинских песо, что эквивалентно примерно 22 500 долларов.

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Сообщается, что ограбление было "быстрым и жестким". Преступники вышли из своей машины и разбили одно из окон автомобиля, в котором находился двоюродный брат Антонеллы Рокуццо и двое сотрудников супермаркета. В автомобиле находилось много наличных средств, поскольку брат жены Месси ехал в банк, чтобы положить их на счёт.

Менеджер супермаркета, которая была за рулём, попыталась ускориться, чтобы избежать ограбления, но так и не смогла этого сделать – перед ней находилась другая машина.

Полиция уже приступила к изучению камер видеонаблюдения.

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