В среду, 20 декабря, бывший вингер ПСЖ, Наполи и сборной Аргентины Эсекиель Лавесси стал жертвой нападения в Уругвае.

Лавесси был доставлен в санаторий Кантегрил после предполагаемого ножевого ранения, прокола живота и перелома ключицы, сообщает Clarin. Сообщается, что инцидент произошел во время ссоры на семейной вечеринке, которую Лавесси устраивал у себя дома.

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Согласно El Observador, 38-летний аргентинец получил ножевое ранение от одного из членов своей семьи после ссоры из-за денег. TyC Sports утверждает, что семья отвергла подобную информацию и настаивает, что он упал с лестницы, когда менял лампочку.

Лавесси завершил карьеру в 2019 году. В последнее время он часто появлялся на итальянском телевидении в качестве эксперта Amazon Prime Video Italia для обсуждения матчей Наполи в ЛЧ.

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