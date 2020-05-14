Лавесси шантажируют интимным видео с его участием – злоумышленники требуют большие деньги

Бывший нападающий Наполи, ПСЖ и сборной Аргентины Эсекиель Лавесси стал жертвой секс-шантажа.

Мошенники вымогали у 35-летнего футболиста и его девушки Натальи Борхес деньги, шантажируя пару публикацией материалов сексуального характера с их участием, сообщает La Nacion.

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По информации издания, с Лавесси в социальных сетях связались неизвестные, которые начали шантажировать его наличием в своем распоряжении материалов сексуального характера. За каждое фото и видео злоумышленники требуют по пять тысяч долларов. В противном случае они угрожают опубликовать материалы в сети. Это заставило экс-футболиста подать два иска в суды Аргентины.

"Они начали писать Лавесси из двух аккаунтов в инстаграме. И не только ему, но и его девушке – 35-летней Натальи Борхес, с которой Эсекиель сейчас живет. Эти люди сообщили ему, что у них есть видео и записи разговоров, подробно рассказав о их содержании. Поэтому этой информации можно доверять. Но даже если бы эти сведения были бы ошибочными, это все равно вымогательство", – сообщил знакомый с ситуацией источник.

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Напомним, Лавесси завершил карьеру в конце 2019 года. Он известен по выступлениям в итальянском Наполи и французском ПСЖ. В составе сборной Аргентины футболист стал серебряным призером ЧМ-2014.