У середу, 20 грудня, колишній вінгер ПСЖ, Наполі і збірної Аргентини Есекієль Лавессі став жертвою нападу в Уругваї.

Лавессі доставили в санаторій Кантегріл після ймовірного ножового поранення, проколу живота і перелому ключиці, повідомляє Clarin. Повідомляється, що інцидент стався під час сварки на сімейній вечірці, яку Лавессі влаштовував у себе вдома.

Лавессі шантажують інтимним відео за його участю – зловмисники вимагають великі гроші

Згідно з El Observador, 38-річний аргентинець отримав ножове поранення від одного з членів своєї сім'ї після сварки через гроші. TyC Sports стверджує, що сім'я відкинула таку інформацію і наполягає, що він впав зі сходів, коли міняв лампочку.

Лавессі завершив кар'єру у 2019 році. В останній час він часто з'являвся на італійському телебаченні в статусі експерта Amazon Prime Video Italia для обговорення матчів Наполі в ЛЧ.

"Посварилися з Ліппі через цигарку, яку я випалив у роздягальні": тесля з меблевої фабрики, котрий виграв Лігу чемпіонів