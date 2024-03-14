Похоже Карлос де Пена так и не смог оправиться от семейных проблем, которые существенно повлияли на его игру.

Уругвайский полузащитник Карлос Де Пена отстранен от тренировок с основой Интернасьонала, сообщает Globo Esporte.

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По информации источника, 32-летнего хавбека больше не будут привлекать к играм первой команды – он не входит в планы тренерского штаба "колорадос" и будет работать в индивидуальном порядке.

Напомним, Де Пена перешел в Интернасьонал из Динамо в апреле 2022 года на правах свободного агента. Уругваец сумел стать основным игроком и в 102 матчах забил 11 голов и отдал 14 ассистов.

В прошлом году у Карлоса начался игровой спад из-за семейных проблем. Как следствие, в текущем сезоне он сыграл за Интернасьонал лишь в 5 матчах, в которых забил 1 гол. Его контракт с бразильцами действует до 31 декабря 2024 года. Transfermarkt оценивает его в 3 млн евро.

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