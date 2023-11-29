"В этом году я имел много проблем. У отца рак, он перенес инсульт, у моей дочери тоже было не все в порядке. Я человек, а не машина, поэтому мои выступления были не такими, как в прошлом сезоне. Я понимаю это и стараюсь делать все , что могу, потому что очень требователен к себе, когда мне не удается играть так, как хочу, мне становится грустно.

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Моя результативность уменьшилась не только из-за проблем вне поля. Я потерял место в стартовом составе, но каждый день работаю над тем, чтобы вернуть его.

Критика со стороны прессы? Я не люблю, когда она несет злое намерение. У меня никогда не было проблем с критикой, я принимаю ее. Футболисты – публичные люди, играющие по выходным. Естественно, их можно привлечь к ответственности. Просто мне не нравится, когда говорят вещи, не соответствующие действительности. Или когда это делается в не самый лучший момент", – цитирует уругвайца Trivela.

Напомним, ныне Де Пена выступает за бразильский Интернасьонал. Уругваец известен украинским болельщикам за время выступлений в киевском Динамо.

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