Схоже Карлос де Пена так і не зміг оговтатись від сімейних проблем, які суттєво вплинули на його гру.

Уругвайський півзахисник Карлос Де Пена відсторонений від тренувань з основою Інтернасьйонала, повідомляє Globo Esporte.

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За інформацією джерела, 32-річного хавбека більше не залучатимуть до ігор першої команди – він не входить у плани тренерського штабу "колорадос" і працюватиме в індивідуальному порядку.

Нагадаємо, Де Пена перейшов в Інтернасьйонал з Динамо у квітні 2022 року на правах вільного агента. Уругваєць зумів стати основним гравцем і у 102 матчах забив 11 голів і віддав 14 асистів.

Минулого року у Карлоса почався ігровий спад через сімейні проблемами. Як наслідок, у поточному сезоні він зіграв за Інтернасьйонал лише в 5 матчах, в яких забив 1 гол. Його контракт з бразильцями чинний до 31 грудня 2024 року. Transfermarkt оцінює його у 3 млн євро.

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