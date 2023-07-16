Француз Эрик Абидаль не сыграет в матче в поддержку Украины, футболист ездил на турнир в Россию.

Организаторы благотворительного события Game4Ukraine удалили сообщение об участии бывшего защитника Барселоны и сборной Франции Эрика Абидаля в матче в поддержку Украины в Лондоне.

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Напомним, ранее 43-летний француз попал в список игроков матча Game4Ukraine, который организуют Александр Зинченко и Андрей Шевченко. Абидаль скандально известен тем, что в феврале 2023 принял участие в российском турнире Кубок легенд.

"Абидаль действительно хотел поддержать Украину в благотворительной игре, но его участие в матче на России сделало невозможным это желание", – пишет Спорт 24 со ссылкой на коммуникационницу фандрейзинговой платформы United 24

Матч состоится 5 августа в Лондоне на клубном стадионе Челси Стэмфорд Бридж. Собранные средства пойдут на восстановление Михайло-Коцюбинского лицея Черниговской области, разрушенного оккупантами в марте 2022 года.

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