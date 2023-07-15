Андрей Шевченко и Александр Зинченко подготовили рекламный ролик благотворительного матча, который состоится в Лондоне.

В видео Шевченко и Зинченко вместе вышли на газон НСК Олимпийский и вспомнили самые яркие моменты украинского футбола.

Шевченко и Зинченко получили легендарных партнеров на благотворительный матч

Сюда попали: победа Украины над Швецией на Евро-2012 (Шевченко тогда оформил дубль), победа над Португалией в отборе к Евро-2020. Вспомнили и более давние поединки, в частности, победы Динамо над Барселоной и Реалом.

Напомним, благотворительный поединок состоится 5 августа в Лондоне на Стэмфорд Бридж. Game4Ukraine будет собирать средства на реконструкцию Михайло-Коцюбинской школы в Черниговской области, которую разрушили российские ракеты.

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