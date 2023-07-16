Француз Ерік Абідаль не зіграє в матчі на підтримку України, футболіст їздив на турнір до Росії.

Організатори благодійної події Game4Ukraine видалили повідомлення про участь колишнього захисника Барселони та збірної Франції Еріка Абідаля в матчі на підтримку України в Лондоні.

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Нагадаємо, раніше 43-річний француз потрапив до списку гравців матчу Game4Ukraine, який організовують Олександр Зінченко та Андрій Шевченко. Абідаль скандально відомий тим, що в лютому 2023 року взяв участь у російському турнірі Кубок легенд.

"Абідаль дійсно хотів підтримати Україну в благодійній грі, але його участь у матчі на Росії унеможливила це бажання", – пише Спорт 24 з посиланням на комунікаційницю фандрейзингової платформи United 24.

Матч відбудеться 5 серпня у Лондоні на клубному стадіоні Челсі Стемфорд Брідж. Зібрані кошти підуть на відновлення Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині, зруйнованого окупантами у березні 2022 року.

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