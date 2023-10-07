Экс-звезде сборной Аргентины предъявили обвинение в изнасиловании бывшей жены Марианы Наннис, сообщает Daily Mail.

Жена легендарного Каниджи обвинила его в жизни с проституткой, которая дает ему наркотики

Инцидент произошел 6 мая 2018 года в пятизвездочном отеле Буэнос-Айреса. Каниджа якобы сильно избил Мариану, когда та отклонила его ухаживания. Также именитый форвард угрожал убить жену, если она посмеет вызвать полицию. Пара состояла в браке 33 года и воспитала троих детей, но к тому времени отношения уже были разорваны. В июле 2019-го Наннис объявила об официальном разводе с Каниджей. Клаудио не скучал и быстро завел роман с младшей на 27 лет моделью Софией Бонелли.

Каниджа еще во время футбольной карьеры "славился" бурной жизнью – наркотики, преступный мир, дружба с Диего Марадоной. Теперь серебряному призеру ЧМ-1990 грозит 15 лет тюрьмы. Адвокаты пытались обвинить жену в клевете, но аргентинский уголовный суд отклонил эти ходатайства и ждет Каниджу на заседании в ближайшее время.

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