Екс-зірці збірної Аргентини висунули звинувачення у зґвалтуванні колишньої дружини Маріани Нанніс, інформує Daily Mail.

Дружина легендарного Каніджі звинуватила його у співмешканні з повією, яка дає йому наркотики

Інцидент трапився 6 травня 2018 року у п'ятизірковому готелі Буенос-Айреса. Каніджа нібито сильно побив Маріану, коли та відхилила його залицяння. Також іменитий форвард погрожував вбити дружину, якщо та посміє викликати поліцію. Пара перебувала у шлюбі 33 роки і виховала трьох дітей, але на той час стосунки вже були фактично розірвані. У липні 2019-го Нанніс оголосила про офіційне розлучення з Каніджею. Клаудіо не нудьгував і швиденько завів роман з молодшою на 27 років моделлю Софією Бонеллі.

Каніджа ще під час футбольної кар'єри "славився" бурхливим життям – наркотики, злочинний світ, дружба з Дієго Марадоною. Тепер срібному призеру ЧС-1990 загрожує 15 років в'язниці. Адвокати намагалися звинуватити дружину у наклепі, але аргентинський кримінальний суд відхилив ці клопотання і чекає Каніджу на засіданні найближчим часом.

Клаудіо Каніджа. Як стати другом Марадони, нюхати кокаїн і пропустити Кубок світу через відмову постригтися