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Жена легендарного Каниджи обвинила его в сожительстве с проституткой, которая дает ему наркотики

12:05 151 Читати українською
Жена легендарного Каниджи обвинила его в сожительстве с проституткой, которая дает ему наркотики
Клаудио Каниджа в Рейнджерс / Evening Standard

Жена бывшего футболиста сборной Аргентины Клаудио Каниджи сделала громкое заявление касательно образа жизни своего мужа.

"Я и Клаудио не разведены, мы не подавали на развод. Дело в том, что он живет с наркозависимой проституткой, которая целыми днями держит его под воздействием наркотиков. Они оба окажутся в тюрьме. Я не пойду туда, где они живут. Забудьте об этом, этого не случится. Я собираюсь обратиться к адвокатам. Я прожила вместе с ним 33 года", – сказала Мариана Наннис The Sun.

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Также женщина рассказала, как потеряла ребенка из-за неосмотрительности и жестокости бывшей звезды "альбиселестес".

"Он грубо запихнул меня в машину, когда я была на третьем месяце беременности. На следующий день мне делали массаж, и я увидела, что по моим ногам течет кровь. Я схватила полотенце и бросилась в клинику. Но когда я позвонила Клаудио и рассказала, что случилось, он заявил, что я всегда строю из себя жертву. Он убил моего ребенка", – добавила жена аргентинца.

Сам Каниджа уже успел опровергнуть информацию и жестко ответил Мариане.

"Мариану нужно срочно доставить к психиатру. Она не в своем уме. Я не хочу этого, но это мой долг. Она сошла с ума уже довольно давно", – сказал бывший партнер Диего Марадоны.

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