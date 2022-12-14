Во время предсезонных медицинских тестов у 35-летнего бразильца были обнаружены изменения сердечного ритма. Лукас Лейва отстранен от тренировок и физических нагрузок до завершения дополнительных обследований и лечения, сообщает официальный сайт Гремио.

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Опытный хавбек присоединился к Гремио летом этого года, подписав контракт до конца 2023-го. Ранее Лукас Лейва 9 лет выступал за Ливерпуль и 5 сезонов провел в Лацио. Опорник сыграл 22 матча за национальную сборную Бразилии.

По итогам сезон-2022 Гремио занял второе место в бразильской Серии B и повысился в классе, вернувшись в элитный дивизион. Лукас Лейва сыграл 17 матчей, в которых забил 3 гола.

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