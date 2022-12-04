Юный хавбек Эрион Кайтази умер из-за остановки сердца прямо на поле, информирует Bljesak.

42-летний французский арбитр внезапно скончался – три дня назад он судил ПСЖ

Команды Трепча 89 и A&N проводили товарищеский матч. В конце первого тайма Кайтази внезапно упал без сознания. Усилия врачей оказались безуспешными – через некоторое время они констатировали смерть от остановки сердца. Эрион всего несколько недель назад отпраздновал свое 17-летие...

Кайтази играл за разные юношеские команды Косово, но на взрослом уровне дебютировать так и не успел. Трепча 89 возлагала большие надежды на воспитанника, считавшегося одним из главных талантов клуба.

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