Під час передсезонних медичних тестів у 35-річного бразильця виявили зміни серцевого ритму. Лукас Лейва відсторонений від тренувань і фізичних навантажень до завершення додаткових обстежень та лікування, інформує офіційний сайт Греміо.

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Досвідчений хавбек приєднався до Греміо влітку цього року, підписавши контракт до кінця 2023-го. Раніше Лукас Лейва 9 років виступав за Ліверпуль і 5 сезонів провів у Лаціо. Опорник зіграв 22 матчі за національну збірну Бразилії.

За підсумками сезон-2022 Греміо посів друге місце у бразильській Серії B та підвищився у класі, повернувшись в елітний дивізіон. Лукас Лейва зіграв 17 матчів, у яких забив 3 голи.

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