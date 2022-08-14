Нигерийский нападающий Деннис Эммануэль Бонавентуре продолжит карьеру в Ноттингем Форрест, сообщает официальный сайт "лесников".

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О сроках и условиях соглашения не сообщается, однако по информации Transfermarkt 24-летний футболист подписал соглашение на четыре сезона – до 30 июня 2026 года.

Напомним, Бонавентуре выступал в Украине за Зарю в сезоне 2016/17. Впоследствии за 1,4 млн евро перебрался в Брюгге. Последним его клубом был Уотфорд, за который в прошлом сезоне он сыграл 35 матчей, забив 10 голов и отдав 6 результативных передач.

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