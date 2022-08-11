Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский может покинуть Аталанту уже этим летом.

В услугах украинца заинтересованы представители Серии А и АПЛ, в том числе Ноттингем Форест. Клуб, вернувшийся в английскую элиту после 23-летнего перерыва, уже сделал предложение Аталанте.

Малиновский может покинуть Аталанту – сенсационный инсайд Фабрицио Романо и шанс на четвертого украинца в АПЛ

Как сообщает TUTTOmercatoWEB , "лес" предложил бергамаскам за Малиновского 15 миллионов в евровалюте и уже ждет ответа. Эта сумма включает и всевозможные бонусы. Transfermarkt же оценивает полузащитника в 28 млн евро.

К слову, в прошлом сезоне Руслан сыграл за Аталанту 41 поединок, отличивлся 10 голами и 7 ассистами. Контракт с бергамасками рассчитан до следующего лета.

Зінченко та Холанд сяють у нових командах, 2 звичні риси Бундесліги і французька ностальгія Шахтаря – огляд вікенду