Форвард, який залишив свій слід в Україні, знайшов собі в Англії новий клуб.

Нігерійський нападник Денніс Еммануель Бонавентуре продовжить кар'єру в Ноттінгем Форест, повідомляє офіційний сайт "лісників". Сума угоди становить 14,8 млн євро. Це вже 15 трансфер команди, яка пробилася у Прем'єр-лігу та вже витратила 110 мільйонів євро. І є всі підстави вважати, що цей перехід – зовсім не останній.

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Про терміни та умови угоди не повідомляють, однак за інформацією Transfermarkt 24-річний футболіст підписав угоду на чотири сезони – до 30 червня 2026 року.

Нагадаємо, Бонавентуре виступав в Україні за Зорю у сезоні 2016/17. Згодом за 1,4 млн євро перебрався у Брюгге. Останнім його клубом був Уотфорд, за який минулого сезону він зіграв 35 матчів, забивши 10 голів і віддавши 6 результативних передач.

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