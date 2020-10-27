Бывший защитник одесского Черноморца и Днепра Лео Матос завершил путешествие по Европе длинной в 10 лет. Отныне он будет выступать в родной Бразилии.

34-летний универсал стал игроком Васко да Гама, сообщает официальный сайт клуба.

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В Рио-де-Жанейро Матос перебрался из греческого ПАОКа, за который выступал с 2016 года. До этого бразилец провел 6 лет в Украине, выступая в Одессе и на берегах Днепра. С "сине-бело-голубыми" Матос дошел до финала Лиги Европы 2014/15, а в Греции стал чемпионом кампании 2018/19. С "Великаном Колины" защитник подписал контракт до конца сезона-2021.

В нынешнем сезоне Лео Матос успел провести 3 матча во всех турнирах. Ранее на родине он защищал цвета Фламенго, Томбенсе, Параны, Фигейренсе и Вила Новы.

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