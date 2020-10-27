Колишній оборонець одеського Чорноморця і Дніпра Лео Матос завершив подорож Європою, що тривала 10 років. Відтепер він виступатиме в рідній Бразилії.

34-річний універсал став гравцем Васко да Гама, повідомляє офіційний сайт клубу.

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До Ріо-де-Жанейро Матос перебрався з грецького ПАОКа, за який виступав із 2016 року. До цього бразилець провів 6 років в Україні, виступаючи в Одесі та Дніпрі. Із "синьо-біло-блакитними" Матос дійшов до фіналу Ліги Європи 2014/15, а в Греції став чемпіоном кампанії 2018/19. Із "Велетнем Коліни" оборонець підписав контракт до кінця сезону-2021.

У нинішньому сезоні Лео Матос встиг провести 3 матчі в усіх турнірах. Раніше на батьківщині він захищав кольори Фламенго, Томбенсе, Парани, Фігейренсе та Віла Нови.

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