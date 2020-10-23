62-летний специалист может перебраться за океан, сообщает Globo Esporte.

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Сетьен находится без работы с августа, когда бесславно покинул Барселону. Потенциальный переезд в Бразилию не станет первым зарубежным опытом для энтренадора. В 2006 году он в течение нескольких месяцев работал со сборной Экваториальной Гвинеи. Альтернативный вариант для боссов "зелено-белых" – бывший защитник МЮ и мадридского Реала Габриэль Хайнце, в марте покинувший Велес Сарсфилд.

К слову, Палмейрас после 17-ти туров занимает 8-е место в бразильской Серии А. Команда из Сан-Паулу проиграла 4 матча подряд.

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