Украинский защитник ЛНЗ Максим Лопыренок досрочно покинет черкасский клуб, сообщает Zorya Londonsk. Игроку уже предложили искать себе новую команду.

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По информации FootBoom, одним из вариантов продолжения карьеры защитника является перволиговая Виктория – сумской клуб весной будет бороться за сохранение прописки в Группе выживания. Пока неизвестно, на каких именно условиях игрок присоединится к команде.

Напомним, Лопыренок – воспитанник Днепра, где и дебютировал в 2012 году. С 2017 по 2020-й годы выступал в составе СК Днепр-1. После сезона в Минае перебрался в ЛНЗ (в июле 2021-го), подписав контракт до 31 декабря 2025 года. В текущем сезоне провел за черкасцев 10 матчей во всех турнирах, без результативных действий. Transfermarkt оценивает его в 300 тысяч евро.

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