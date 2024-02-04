Український захисник ЛНЗ Максим Лопирьонок достроково покине черкаський клуб, повідомляє Zorya Londonsk. Гравцеві вже запропонували шукати собі нову команду.

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За інформацією FootBoom, одним з варіантів продовження кар'єри оборонця є першолігова Вікторія – сумський клуб навесні боротиметься за збереження прописки у Групі виживання. Наразі невідомо, на яких саме умовах гравець приєднається до команди.

Нагадаємо, Лопирьонок – вихованець Дніпра, де й дебютував у 2012 році. З 2017 по 2020-ий роки виступав у складі СК Дніпро-1. Після сезону у Минаї перебрався в ЛНЗ (у липні 2021-го), підписавши контракт до 31 грудня 2025 року. У поточному сезоні провів за черкасців 10 матчів у всіх турнірах, без результативних дій. Transfermarkt оцінює його у 300 тисяч євро.

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