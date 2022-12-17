Перуанский форвард Джеферсон Фарфан объявил о завершении карьеры.

Экс-форвард Шахтера удостоился футболки со своим изображением в национальной сборной – особое признание для капитана

"После воплощения в жизнь всех своих мечт пришло время попрощаться со спортом. Сейчас я должен закончить этот этап моей жизни. Спасибо всем за поддержку, спасибо футболу", – написал 38-летний нападающий на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, Фарфан – воспитанник команды Альянса Лима, где и начал профессиональную карьеру в 2001 году. В 2004-м перешел в ПСВ, с которым стал четырехкратным чемпионом и выиграл Кубок Нидерландов. С 2008 по 2015 гг. выступал в Шальке, завоевав Кубок и Суперкубок Германии. Поиграл также за Аль-Джазиру (кубок президента ОАЭ) и московский Локомотив (чемпионство, Кубок и Суперкубок России). Последним его клубом был родной Альянса Лима, с которым он выиграл 4 комплекта золотых медалей. За сборную Перу провел 102 матча, в которых забил 27 голов.

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