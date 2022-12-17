Перуанский форвард Джеферсон Фарфан оголосив про завершення кар'єри.

Екс-форвард Шахтаря удостоївся футболки зі своїм зображенням у національній збірній – особливе визнання для капітана

"Після втілення в життя всіх своїх мрій прийшов час попрощатися зі спортом. Зараз я мушу закінчити цей етап мого життя. Дякую всім за підтримку, дякую футболу", – написав 38-річний нападник на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, Фарфан – вихованець команди Альянса Ліма, де й розпочав професіональну кар'єру у 2001 році. У 2004-му перейшов у ПСВ, з яким став чотириразовим чемпіоном і виграв Кубок Нідерландів. З 2008 по 2015 рр. виступав у Шальке, завоювавши Кубок і Суперкубок Німеччини. Пограв також за Аль-Джазіру (кубок президента ОАЕ) та московський Локомотив (чемпіонство, Кубок та Суперкубок Росії). Останнім його клубом був рідний Альянса Ліма, з яким він виграв 4 комплекти золотих медалей. За збірну Перу провів 102 матчі, в яких забив 27 голів.

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