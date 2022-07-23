Чемпіонат Австрії 2022/23, 1-й тур

Зальцбург – Аустрія – 3:0

Голи: Шешко, 38, Фернандо, 56, Окафор, 61

Зальцбург повів у рахунку в першому таймі завдяки голу Шешка – результативна передача в активі Фернандо. А на початку другої половини бразилець красиво подвоїв перевагу. Після вкидання м'яча з ауту Окафор скинув нападнику, а той першим дотиком пробив у дальню дев'ятку. Крапку в зустрічі поставив Окафор.

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Цей матч став першим у австрійській першості цього сезону, тож Зальцбург одноосібно очолює таблицю. Додамо, що Фернандо перебрався до Зальцбурга ще у квітні, але лише зараз отримав змогу виступати за новий клуб.

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