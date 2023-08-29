Греческий клуб и Лацио достигли принципиальной договоренности по переходу полузащитника Маркоса Антонио, утверждает сайт Джанлуки Ди Марцио.

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ПАОК заплатит за годичную аренду бразильца 300 тысяч евро и будет иметь право выкупа за 6 млн. Лацио прописал себе 15% с потенциальной перепродажи игрока. Зарплата хавбека составит около одного миллиона евро. 23-летний Антонио в ПАОКе составит компанию другим экс-легионерам УПЛ – Томашу Кендзере (Динамо) и земляку Тайсону, с которым вместе выступал за Шахтер.

Напомним, год назад Лацио заплатил за полузащитника "горняков" 8 млн евро, однако тот не оправдал надежд. Антонио провел в Серии А всего 16 матчей (около 600 минут), отличился одним голом и одним ассистом.

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