Грецький клуб та Лаціо досягли принципової домовленості щодо переходу півзахисника Маркоса Антоніо, стверджує сайт Джанлуки Ді Марціо.

Маліновський дебютував за Дженоа перемогою над віцечемпіоном Італії, але отримав найнижчі оцінки

ПАОК заплатить за річну оренду бразильця 300 тисяч євро і матиме право викупу за 6 млн. Лаціо прописав собі 15% з потенційного перепродажу гравця. Зарплатня хавбека буде на рівні близько одного мільйона євро. 23-річний Антоніо в ПАОКу складе компанію іншим екс-легіонерам УПЛ – Томашу Кендзьорі (Динамо) і земляку Тайсону, з яким разом виступав за Шахтар.

Нагадаємо, рік тому Лаціо заплатив за півзахисника "гірників" 8 млн євро, однак той не виправдав сподівань. Антоніо провів у Серії А всього 16 матчів (майже 600 хвилин), відзначився одним голом та одним асистом.

Зірка Бенфіки, топ-бомбардир Екстракляси, підсилення Чорноморця і Руху: кого втратила УПЛ після російського вторгнення