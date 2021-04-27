Бывший хавбек Шахтера и Манчестер Сити Элано Блумер вернулся к работе на тренерском мостике.

Экс-игрок Шахтера официально возглавил Ферровиарию, которая выступает в бразильской Серии D, сообщает официальный твиттер клуба. Соглашение рассчитано до конца нынешнего года.

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Отметим, что Элано дебютирует в статусе наставника уже 29 апреля. Бразилец уже имеет опыт работы тренером – последнее его клубом был Фигейренсе, с которого специалиста уволили в ноябре 2020 года.

Напомним, что Элано защищал цвета донецкого Шахтера с 2005 по 2007 годы. За это время он сыграл 49 матчей за "горняков" и забил 14 голов.

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