Колишній хавбек Шахтаря та Манчестер Сіті Елано Блумер повернувся до роботи на тренерському містку.

Екс-гравець Шахтаря офіційно очолив Ферровіарію, яка виступає у бразильській Серії D, повідомляє офіційний твіттер клубу. Угода розрахована до кінця нинішнього року.

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Зазначимо, що Елано дебютує у статусі наставника своєї нової команди 29 квітня. Бразилець вже має досвід роботи тренером – останнім його клубом був Фігейренсе, з якого фахівця звільнили в листопаді 2020 року.

Нагадаємо, що Елано захищав кольори донецького Шахтаря з 2005 по 2007 роки. За цей час він зіграв 49 матчів за "гірників" та забив 14 голів.

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