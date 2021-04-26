Румын отдал должное 41-летнему специалисту, который сделал Сассуоло одной из самых ярких команд Серии А.

Де Дзерби – о предложении Шахтера: Провожу бессонные ночи в раздумьях

"Боюсь ли возможного прихода Де Дзерби в Шахтер? Нет, я даже был бы счастлив. Он принесет новые идеи в чемпионат, поэтому его приглашение надо приветствовать", – приводит слова Луческу Тuttomercatoweb.

Напомним, Де Дзерби тренирует Сассуоло с лета 2018 года, а ранее работал с Палермо, Беневенто, Фоджей и Дарфо Боарио. На итальянца также претендует Лион.

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