Луческу признался, боится ли потенциального тренера Шахтера
Главный тренер Динамо Мирча Луческу поделился мыслями о возможном назначении Роберто Де Дзерби в Шахтер.
Румын отдал должное 41-летнему специалисту, который сделал Сассуоло одной из самых ярких команд Серии А.
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"Боюсь ли возможного прихода Де Дзерби в Шахтер? Нет, я даже был бы счастлив. Он принесет новые идеи в чемпионат, поэтому его приглашение надо приветствовать", – приводит слова Луческу Тuttomercatoweb.
Напомним, Де Дзерби тренирует Сассуоло с лета 2018 года, а ранее работал с Палермо, Беневенто, Фоджей и Дарфо Боарио. На итальянца также претендует Лион.
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