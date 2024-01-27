"У Шахтера большие шансы в Лиге Европы. Они продемонстрировали в Лиге чемпионов, что могут играть на равных с Реалом, другими командами, которые перед ними были.

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Выходили, играли и побеждали, боролись. Много молодых игроков приходит. Интересно, потому что эта команда навсегда останется в сердце. Интересно смотреть на ребят, которые сейчас в клубе. Еще остались Степаненко, Ракицкий...

Чем этот Шахтер отличается от Шахтера в котором в свое время играл я? У нас было очень много иностранцев. Понятно, какая ситуация сейчас в стране, многие просто не хотели оставаться со своими семьями, уехали в другие клубы. Но я могу сказать одно: то, что творится в Украине, лишь показывает, что у этих ребят очень большая сила, надежда на то, что все закончится. В такой сложный момент они могут показывать силу и играть в футбол, давать радость болельщикам, всем людям, которые воюют за Украину.

Поэтому это две разные команды. У нас было более-менее спокойно, ничего такого не было в жизни, и никому не желаем, чтобы это было. А этим ребятам, наверное, тяжелее чем нам, но они показывают уровень, показывают, что можно что-то делать даже в таких условиях", – сказал Левандовски в комментарии пресс-службе "горняков".

Напомним, Шахтер занял в группе Лиги чемпионов третью строчку, опередив Антверпен и пропустив вперед Барселону и Порту. В борьбе за выход в 1/8 финала Лиги Европы дончане посоревнуются с Марселем. Первая встреча состоится 15 февраля в немецком Гамбурге, ответный матч –через неделю во Франции.

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