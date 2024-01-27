"У Шахтаря великі шанси у Лізі Європи. Вони продемонстрували у Лізі чемпіонів, що можуть грати на рівних з Реалом, іншими командами, які перед ними були.

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Виходили, грали та перемагали, боролися. Багато молодих гравців приходить. Цікаво, бо ця команда назавжди залишиться у серці. Цікаво дивитися на хлопців, які зараз у клубі. Ще залишилися Степаненко, Ракицький...

Чим цей Шахтар відрізняється від Шахтаря у якому свого часу грав я? У нас було дуже багато іноземців. Зрозуміло, яка ситуація нині в країні, багато хто просто не хотів залишатися зі своїми сім'ями, поїхав до інших клубів. Але я можу сказати одне: те, що коїться в Україні, лише показує, що у цих хлопців дуже велика сила, надія на те, що все закінчиться. В такий складний момент вони можуть показувати силу та грати у футбол, давати радість уболівальникам, усім людям, які воюють за Україну.

Тому це дві різні команди. У нас було більш-менш спокійно, нічого такого не було в житті, і нікому не бажаємо, щоб це було. А цим хлопцям, напевно, важче ніж нам, але вони показують рівень, показують, що можна щось робити навіть в таких умовах", – сказав Левандовський у коментарі прес-службі "гірників".

Нагадаємо, Шахтар посів у групі Ліги чемпіонів третю сходинку, випередивши Антверпен і пропустивши вперед Барселону і Порту. У боротьбі за вихід в 1/8 фіналу Ліги Європи донеччани позмагаються з Марселем. Перша зустріч відбудеться 15 лютого у німецькому Гамбурзі, матч-відповідь – за тиждень у Франції.

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